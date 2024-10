Stand: 15.10.2024 14:39 Uhr Illegales Glücksspiel: Polizei findet Automaten in Vereinsheim

Polizisten haben am Sonntag bei einer Streife in der Stader Innenstadt illegale Glücksspielautomaten gefunden. Durch die offene Eingangstür eines Vereinsheims beobachteten sie, wie in einem Hinterzimmer daran gespielt wurde. Der Betreiber stritt die Vorwürfe ab, so die Polizei. Doch die Beamten betraten den Raum und beschlagnahmten zwei der Geräte, für die der Betreiber keine Erlaubnis vorzeigen konnte. Erst im August fand die Polizei im selben Vereinsheim vier illegale Glücksspielgeräte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.10.2024 | 13:30 Uhr