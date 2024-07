Stand: 19.07.2024 11:51 Uhr Illegales Glücksspiel? Polizei durchsucht Wohnungen in Rotenburg

Die Polizei hat am Freitagmorgen Häuser in Rotenburg und Sottrum (Landkreis Rotenburg) wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels durchsucht. Dabei handele es sich um Wohn- und ehemalige Geschäftshäuser von Großfamilien mit Clan-Hintergrund, so die Polizei. Die Beamten fanden dort demnach Beweismittel, die den Verdacht des illegalen Glücksspiels erhärten - unter anderem einen Pokertisch und mehrere Spielautomaten. Die Polizei wirft den Beschuldigten vor, dass sie in privaten Räumen ohne Genehmigung Glücksspiele veranstaltet haben.

Clankriminalität - Ein umstrittener Begriff Immer wieder berichtet die Polizei von Ermittlungen gegen sogenannte Clankriminalität. Nach der Definition des niedersächsischen Innenministeriums ist ein Clan eine durch verwandtschaftliche Beziehungen und eine gemeinsame ethnische Herkunft verbundene kriminelle Gruppe. Genau diese Definition ruft aber vielfach Kritik hervor. Thomas Müller etwa hat bei der Polizei Bremen im Bereich gegen Organisierte Kriminalität ermittelt und parallel Kriminologie studiert. Er bemängelt, dass die Polizei mit dem Begriff Clankriminalität eine Schablone für Menschen anlege, die sehr unterschiedlich sind. Sie würden als Einheit definiert, weil man sie einer Familienstruktur zuordnet und weil sie einen gewissen Nachnamen haben. "Man muss sich das mal vorstellen: Wenn man alle Müllers als potenziell kriminell ansieht und sie ständig überprüft, dann macht das etwas mit dem Bild, das Polizei und Gesellschaft von allen haben, die Müller heißen." Kritiker schlagen vor, stattdessen die Begriffe "organisierte Kriminalität" oder "kriminelle Bande" zu nutzen.

