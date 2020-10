Hunderte Menschen feiern Aus für Gorleben bei Endlagersuche Stand: 04.10.2020 15:28 Uhr Mit einer Kundgebung zelebrierten Hunderte Umweltschützer in Gorleben das Aus des lange umkämpften Salzstocks bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager.

An der per Livestream im Internet übertragenden Demonstration unter dem Motto "Gorleben lebt" beteiligten sich auch Landwirte mit ihren Traktoren. Die Aktion begann am Vormittag mit einem Demonstrationszug von Gedelitz zum Bergwerk. Die dortige Kundgebung sollte einen Rückblick auf 40 Jahre Widerstand in Gorleben abbilden. BI-Sprecher Wolfgang Ehmke beschrieb das Treffen vorab als "Freudenfest". Man werde mit Freude und Genugtuung darauf zurückschauen, dass der außerparlamentarische Protest so großartige Wirkungen haben konnte.

90 Gebiete auf der Liste

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass 90 Gebiete in Deutschland günstige geologische Bedingungen für die Lagerung hoch radioaktiver Abfälle bieten. Diese erstrecken sich über alle Bundesländer mit Ausnahme des Saarlands - die niedersächsische Region um Gorleben zählt jedoch nicht dazu. Das dortige Erkundungsbergwerk soll daher dauerhaft geschlossen werden. Für Dienstag ist eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil(SPD) zur weiteren Endlager-Suche im Landtag angekündigt.

