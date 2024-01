Stand: 27.01.2024 14:58 Uhr Hund beißt in Pfefferspraydose und löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Hund hat einen Feuerwehreinsatz in Melbeck bei Lüneburg ausgelöst. Das Tier habe am Samstagmorgen in eine Dose mit Pfefferspray gebissen, teilte die Feuerwehr mit. Daraufhin habe sich das Reizgas in dem Wohnhaus verteilt. Mehrere Bewohner bekamen schlecht Luft und fingen an zu husten. Die Feuerwehr belüftete demnach das Haus. Anschließend konnten nach Angaben der Feuerwehr alle Bewohner unverletzt ins Gebäude zurückkehren. Der Hund wurde von seinen Besitzern zu einem Tierarzt gebracht. Sein Gesundheitszustand sei unklar, teilte ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag mit.

