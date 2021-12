Stand: 21.12.2021 08:14 Uhr Hündin aus Ebstorf macht allein Kurztrip mit der Bahn

Pinscher-Hündin "Mia" aus Ebstorf überlegte wohl nicht lange, als das Hoftor ihres Zuhauses offenstand. Sie ging hindurch, um mal auf eigene Faust ihren Heimatort zu erkunden. Der Weg führte sie zum Bahnhof - und obwohl die elfjährige Hündin noch nie zuvor Zug gefahren war, oder vielleicht auch gerade deswegen - stieg sie in eine Regionalbahn nach Uelzen ein. Dort wurde die alleinreisende Hündin dann an die Bundespolizei übergeben. Um den Halter festzustellen, schickten die Bundespolizisten ein Foto von "Mia" an die Kollegen in Ebstorf, die es dann an eine Tierbetreuungsstation weiterleiteten. Dort erkannte eine Mitarbeiterin den Hund einer befreundeten Familie. Die Besitzer, die ihre Hündin beim Mittagsschlaf gewähnt hatten, fuhren nach Uelzen, um "Mia" abzuholen.

