Stand: 04.08.2023 07:10 Uhr Hornissenbeauftragte starten in die Saison

Hornissen- oder Wespennester am Haus können zum Problem werden. Im Landkreis Lüneburg starten deshalb jetzt drei Hornissenbeauftragte in die Saison. Die Experten könnten helfen, wenn Wespen oder Hornissen ihre Nester an Hauswänden bauen, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Sie seien telefonisch zu erreichen und kämen bei Bedarf auch persönlich vorbei. Auf keinen Fall solle man eigenhändig versuchen, die Nester zu entfernen, so die Sprecherin. Auch eine Umsiedelung dürfe nur von den Hornissenbeauftragten vorgenommen werden. Wer selbst ein Nest entfernt oder zerstört, muss in Niedersachsen mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro rechnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.08.2023 | 08:30 Uhr