Stand: 25.11.2021 12:42 Uhr Hohe Nachfrage: Corona-Selbsttests teilweise ausverkauft

In der Region sind die Corona-Selbsttests in mehreren Apotheken und Supermärkten ausverkauft. Der Grund: der drastische Anstieg der Infektionszahlen und die politischen Maßnahmen haben die Nachfrage offenbar sprunghaft steigen lassen. Dementsprechend seien auch die Einkaufspreise gestiegen, berichten Apotheker und Unternehmer, die die Tests für ihre Angestellten kaufen. Die offiziellen Corona-Teststellen - etwa vom DRK in Lüneburg - haben nach eigenen Angaben aber genug Tests auf Lager, um die derzeitige Nachfrage zu bedienen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.11.2021 | 07:30 Uhr