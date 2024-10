Stand: 04.10.2024 20:02 Uhr Hittfeld: 28-Jähriger sticht auf schlafenden Mitbewohner ein

Ein 28-Jähriger soll am Donnerstagmittag in einer Unterkunft für Geflüchtete in Hittfeld (Landkreis Harburg) auf seinen schlafenden Mitbewohner eingestochen haben. Nach Angaben der Polizei erlitt der 30 Jahre alte Mann dabei mehrere Schnittverletzungen am Kopf. Lebensgefahr bestand nicht. Der Verletzte sei zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen, so die Polizei. Der mutmaßliche Angreifer sei ohne Widerstand in der Unterkunft festgenommen worden. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

