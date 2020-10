Stand: 09.10.2020 12:31 Uhr Heidekreis will Arbeitskreis Inklusion gründen

Im Heidekreis soll ein fachdienstübergreifender Arbeitskreis Inklusion gegründet werden. Das wurde am Donnerstag auf einer Auftaktveranstaltung zum Thema beschlossen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Arbeitskreis soll die Akteure vernetzen und Angebote bündeln. Wenn Kinder mit Handicap in die Schule gehen, sind oft verschiedene Ansprechpartner zuständig - etwa das Sozialamt, Schulbehörde oder Jugendhilfe. Mit dem Arbeitskreis könne die Arbeit von Sonderpädagogen, Lehrern und Integrationshelfern optimiert werden, so ein Sprecher. Im Heidekreis gibt es rund 750 Schüler mit Förderbedarf: Etwa 190 werden aktuell von Schulbegleitern und Integrationshelfern betreut, teilte der Landkreis mit.

