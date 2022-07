Stand: 20.07.2022 13:42 Uhr Heide-Express nach Corona-Pause wieder in Betrieb

Der historische Heide-Express hat am Mittwoch nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause seinen Betrieb wieder aufgenommen. Bis zum 7. September fährt er zwei Mal täglich von Soltau nach Lüneburg und zurück. Die Fahrten in den von einer Diesellokomotive gezogenen Wagen sind kostenlos. Zwischendurch können die Gäste in Bispingen, Steinbeck und Amelinghausen aus- und auch wieder einsteigen. Die Heideblüte ist im Zeitraum vom 8. August bis 9. September zu bestaunen. Dann finden an verschiedenen Orten auch wieder die Heideblütenfeste mit der Wahl einer Heidekönigin statt. Nicht zu verwechseln ist der Heide-Express übrigens mit dem Heide-Shuttle. Dabei handelt es sich um kostenfreie und klimaschonende Busse mit Fahrradanhängern. Die pendeln vom 15. Juli bis zum 15. Oktober auf fünf verschiedenen Strecken durch den Naturpark Lüneburger Heide.

