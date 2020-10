Stand: 12.10.2020 07:59 Uhr Hausbrand durch Heizpilz - 125.000 Euro Schaden in Zeven

Beim Brand eines Wohnhauses in Zeven (Landkreis Rotenburg) ist am Sonntag ein Sachschaden von rund 125.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei in Rotenburg war es dazu beim Hantieren mit einem Heizpilz gekommen. Beim Zudrehen einer an den Heizpilz angeschlossenen Gasflasche habe es eine Stichflamme gegeben. Ein Terrassendach sowie Teile des Wohnhauses hätten schnell Feuer gefangen. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Eine Hälfte des Hauses sei vorerst unbewohnbar, hieß es.

