Hamburger Reeperbahn: Polizei schießt auf bewaffneten Mann Stand: 16.06.2024 14:02 Uhr Mitten im Fantrubel vor dem Fußball-EM-Spiel Niederlande gegen Polen ist es am Sonntag auf der Hamburger Reeperbahn zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Mann soll mit einem Zimmermannshammer zuerst Polizeibeamte und danach Passanten angegriffen haben. Dann fielen Schüsse.

Nach Angaben der Polizei war der Mann aus einem Lokal in der Silbersackstraße gekommen. Er habe einen Zimmermannshammer in der Hand gehabt und in "bedrohlicher Weise" gegen Polizeibeamte gerichtet, sagte ein Sprecher. Der Mann habe zudem auch einen Molotowcocktail in der Hand gehabt. Polizistinnen und Polizisten hätten ihn aufgefordert, die Waffen hinzulegen. Der Mann habe jedoch "weiter eine Bedrohungssituation aufgebaut", so der Sprecher. Daraufhin hätten die Beamten mehrere Schüsse abgegeben.

Polizei schießt: Angreifer am Bein getroffen

Der Angreifer sei am Bein getroffen worden und werde nun in einem Krankenhaus medizinisch betreut, sagte der Polizeisprecher. Weitere Verletzte gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Das Motiv des Angreifers ist noch unklar.

"Kein Hinweis auf Fußball-Bezug"

"Es gibt keinen Hinweis, dass ein Fußball-Bezug besteht", sagte der Polizeisprecher. Kurz zuvor gab es im Stadtteil St. Pauli wegen des EM-Spiels Niederlande gegen Polen einen Marsch von Zehntausenden niederländischen Fans. Dieser war während des Vorfalls bereits vorbei. Allerdings wollten viele Fans vom nahegelegenen S-Bahnhof Reeperbahn Richtung Volksparkstadion fahren.

