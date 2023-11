Brand zerstört Bungalow: Hat Familienmitglied das Feuer gelegt? Stand: 13.11.2023 13:56 Uhr In Fintel (Landkreis Rotenburg) hat in der Nacht auf Montag ein Bungalow gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Mitglied der Familie wurde festgenommen.

Der Mann wurde laut Polizei anschließend in ärztliche Betreuung gegeben. Eine 76-jährige Bewohnerin hatte gegen Mitternacht ein brennendes Holzregal im Wintergarten des Hauses entdeckt. Die Frau habe versucht, das Feuer selbst zu löschen, sei aber gescheitert, so die Polizei. Daraufhin habe sie zwei weitere Bewohner des Hauses geweckt, die Feuerwehr alarmiert und das Haus unverletzt verlassen. Der Tatverdächtige befand sich nach Angaben der Polizei zeitgleich in unmittelbarer Nähe des Hauses.

Haus ist unbewohnbar

Die gerufene Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl nicht verhindern, wodurch sich die Löscharbeiten über mehrere Stunden bis in den frühen Montagmorgen hinzogen. Das Haus ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt Schaden auf etwa 200.000 Euro. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort.

