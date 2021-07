Hatzte: Brand in Holzhaus verursacht 200.000 Euro Schaden

Ein Holzhaus in der Waldsiedlung in Hatzte (Landkreis Rotenburg) stand in der Nacht zu Donnerstag in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Brand in der Holzfassade bereits bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Im Inneren des Hauses brannte es nach Angaben der Feuerwehr nicht. Um an die Glutnester zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte Teile der Fassade mit Motorsägen öffnen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hin. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um ein Wochenendhaus, weshalb sich während des Brandes niemand in dem Gebäude aufgehalten habe. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min