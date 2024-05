Stand: 23.05.2024 08:08 Uhr Feuer in Recyclinghof: Mitarbeiter retten Halle in Lüneburg

Im Industriegebiet Lüneburg Süd hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Dort standen etwa 80 Kubikmeter Kunststoffmüll in Flammen, wie die freiwillige Feuerwehr Ilmenau mitteilte. Der brennende Haufen aus noch nicht verarbeitetem Recyclingmaterial befand sich in einer Lagerhalle. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Mitarbeiter des Unternehmens bereits reagiert und das brennende Material mit einem Radlader aus der Halle gebracht, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Die Mitarbeiter hätten damit Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr konnte das Feuer dann schnell löschen. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.05.2024 | 07:30 Uhr