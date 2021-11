Großeinsatz in IGS Stade: Schüler erleiden Atembeschwerden

Stand: 15.11.2021 14:59 Uhr

In der Integrierten Gesamtschule Stade hat es am Montag einen großen Rettungseinsatz gegeben. Schüler stellten einen merkwürdigen Geruch in der Sporthalle fest, einige bekamen Atembeschwerden.