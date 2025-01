Stand: 03.01.2025 08:01 Uhr Großbrand in Elsdorf: Lagerhalle voller Gartengeräte zerstört

Bei einem Brand ist am Donnerstagabend in Elsdorf (Landkreis Rotenburg) die Lagerhalle eines Gartengerätehändlers komplett zerstört worden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 23 Uhr aus. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Während der Löscharbeiten stürzten Teile des Gebäudes ein. In der Halle lagerten unter anderem mehrere Tonnen Holzhackschnitzel, was die Löscharbeiten erschwerte, heißt es. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

VIDEO: Lagerhalle in Elsdorf abgebrannt (1 Min)

