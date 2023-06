Stand: 27.06.2023 12:56 Uhr Granate bei Baggerarbeiten für Spielplatz in Rotenburg gefunden

In Rotenburg (Wümme) ist am Dienstagvormittag bei Baggerarbeiten eine britische Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Laut Polizeisprecher liegt der Fundort auf dem Gelände des "Bewegungsparks am Speicher" zwischen Großer Straße und Aalter Allee. Dort soll ein neuer Wasserspielplatz entstehen. Die Polizei informierte den Kampfmittelräumdienst. Es ist demnach geplant, die Granate kontrolliert zu sprengen.

