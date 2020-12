Stand: 06.12.2019 16:44 Uhr "Goldene Olga" geht in den Heidekreis

Die Niedersächsische Milchwirtschaft hat am Freitag die "Goldene Olga" verliehen. Als "Beste Milcherzeuger 2019" wurden die Betreiber des Milchhofs Fulde im Heidekreis ausgezeichnet. Sie erhielten den Unternehmenspreis für nachhaltiges Wirtschaften am Freitag in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland). Neben einem Preisgeld von 3.500 Euro bekommt der Betrieb für ein Jahr eine lebensgroße goldfarbene Kuh-Statue.

VIDEO: Bad Zwischenahn: "Goldene Olga" verliehen (1 Min)

Stammbetrieb seit 1691

Die Familien Bergmann und Harms bewirtschaften gemeinsam einen 270 Hektar großen Betrieb mit mehr als 400 Milchkühen in Walsrode. Der Hof Fulde besteht erst seit fünf Jahren, der Stammbetrieb Harms hingegen wurde bereits im Jahr 1691 gegründet, wie die Milchwirtschaft Niedersachsen mitteilte.

Auch zweiter und dritter Preis vergeben

Für die "Goldene Olga" werden unter anderem die Nachhaltigkeit des Betriebs sowie Ökologie und Tierwohl, soziales Engagement und der wirtschaftliche Erfolg bewertet. Auch ein zweit- und drittbester Betrieb wurden geehrt: Die "Silberne Olga" und 2.000 Euro gingen an einen Betrieb in Warpe-Helzendorf (Landkreis Nienburg), die "Bronzene Olga" mit 1.500 Euro nach Löningen im Landkreis Cloppenburg.

