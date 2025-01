Stand: 13.01.2025 15:09 Uhr Gleisarbeiten: Bald Busse statt Züge zwischen Hamburg und Bremen

Der Regionalbahnverkehr auf den Strecken zwischen Hamburg und Buchholz (Landkreis Harburg) sowie Rotenburg und Bremen wird im Januar eingeschränkt. Die Gleise auf der Strecke werden gewartet und instand gesetzt, heißt es vom Metronom. Die Bauarbeiten seien vom 16. bis zum 23. Januar geplant. In dieser Zeit müssen einige Züge der Linien RE4 und RB41 laut Metronom durch Busse ersetzt werden oder sie fahren außerplanmäßig zu anderen Uhrzeiten. Außerdem fahren einige Regionalbahnen nicht den Hauptbahnhof in Hamburg an, sondern starten und enden in Harburg. Der Metronom informiert online über aktuelle Fahrplanänderungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr