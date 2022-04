Gestohlenes Zuchtpferd aus Buxtehude ist wieder da Stand: 12.04.2022 10:41 Uhr Der 100.000 Euro teure Hengst war in Buxtehude entwendet worden. Der Hinweis einer Zeugin, die das Pferd erkannt hatte, brachte die Polizei auf die Spur.

Die Ermittler fanden den Hengst am Montagabend im Raum Zeven (Landkreis Rotenburg) in einem Stall. Den Angaben zufolge ist das Tier unverletzt und wohlauf. Es sei bereits seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben worden und werde nun zunächst im Hamburger Umland untergestellt, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach dem Diebstahl am Wochenende waren Bilder des Pferdes veröffentlicht worden. Wer den Hengst gestohlen hat und aus welchem Motiv heraus, blieb zunächst offen. Aus "ermittlungstaktischen Gründen" machte die Polizei dazu keine weitere Angaben.

Zuchthengst aus Reitstall in Buxtehude gestohlen

Unbekannte Täter hatten das Pferd in der Nacht zu Sonnabend aus einem Reitstall entwendet. Die Familie des Stallbesitzers war gegen 2 Uhr durch laute Geräusche wach geworden, so die Polizei Stade. Drei weitere Pferde liefen demzufolge noch im Stall frei umher. Bei dem entwendeten und nun wieder aufgetauchten Tier handelt es sich um einen preisgekrönten schwarz-braunen Hannoveraner mit weißen Fesseln. Der Wert des Hengstes beläuft sich nach Angaben des Besitzers auf rund 100.000 Euro.

Ohne Papiere kein Verkauf und keine Zucht

Die Diebe hätten es allerdings schwer gehabt, den Hengst zu verkaufen. Das Tier ist nämlich gekört, sprich: für die Zucht zugelassen und auch als Sportpferd einsetzbar. Das geht aber nur mit den entsprechenden Papieren, sagte der Besitzer eines großen Sportpferdestalls im Landkreis Verden. Daher sei es eigentlich sinnlos, ein solches Pferd zu stehlen. Diese Tiere haben einen Pass und brauchen Transportpapiere, um etwa über die Grenze gebracht werden zu können. Auch wenn sie zur Zucht eingesetzt werden sollen, sind Papiere nötig. Außerdem sind die Pferde in der Regel gechipt und deshalb immer erkennbar. Auch ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass das Tier legal nicht mehr in den Pferdesport oder die Zucht zurückgeführt hätte werden können.

