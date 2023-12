Stand: 12.12.2023 07:50 Uhr Gequälter und getöteter Hund sorgt für Hetze bei Facebook

Die Polizei im Heidekreis ermittelt gegen einen Hundehalter, dessen Tier am Wochenende in einem Wald in Schneverdingen tot aufgefunden worden ist. Der American Bulldog habe Brüche und Wunden gehabt, außerdem hätten ihm Gliedmaßen gefehlt, sagt ein Polizeisprecher. Alles deute darauf hin, dass der Hund Gewalt erlitten hat. Ermittelt wird aber auch wegen Posts zu diesem Fall bei Facebook. Denn der Hundehalter war in einer Gruppe des sozialen Netzwerks massiv angegangen worden. Die Polizei spricht von hetzerischen Kommentaren. Außerdem seien Daten des Halters veröffentlicht worden. Der Polizeisprecher weist darauf hin, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und bittet darum, in den sozialen Medien verantwortungsvoll und vernünftig miteinander umzugehen. Die betreffenden Facebook-Posts sind mittlerweile gelöscht worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.12.2023 | 06:30 Uhr