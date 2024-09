Stand: 04.09.2024 07:12 Uhr Gartenlauben ausgebrannt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In Rotenburg haben in der Nacht auf Mittwoch in einem Kleingarten zwei Lauben gebrannt. Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass der Brand mit Absicht gelegt wurde. Bei dem Feuer wurde nach Angaben der Beamten auch Asbest freigesetzt. Deshalb sei das Gelände rund um die Lauben weiträumig abgesperrt worden. In anderen Lauben hätten sich noch Menschen aufgehalten, die den Kleingarten aus Sicherheitsgründen verlassen mussten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Den entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf etwa 50.000 Euro. Am Mittwoch sollen Ermittler den Brandort untersuchen.

