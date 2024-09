Stand: 04.09.2024 10:17 Uhr Gartenlauben-Brand in Rotenburg: Verdächtiger gefasst

Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Rotenburg einen Brand gelegt zu haben. Gebäude und Pflanzen auf einer Parzelle wurden bei dem Feuer komplett zerstört, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge wurde auch auf der Nachbarparzelle eine Laube beschädigt. Nach dem Hinweis einer Zeugin rückte der jetzt Tatverdächtige in den Fokus der Polizei - der 29-jährige war demnach mit Brandverletzungen bei ihr aufgetaucht. Er sei den Beamten bereits durch mehrere vorangegangene Sachbeschädigungen auf dem Gelände des Kleingartenvereins bekannt, so ein Sprecher. Er habe die Tat gestanden. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf mindestens 50.000 Euro.

