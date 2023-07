Stand: 23.07.2023 10:01 Uhr Garagen-Brand greift auf Haus über - 450.000 Euro Schaden

In Jesteburg im Landkreis Harburg ist am Samstagabend ein Wohnhaus ausgebrannt. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in einer Garage aus. Die Flammen hätten dann auf das Haus übergegriffen, in dem sich auch ein Camper-Verleih befindet. Verletzt wurde niemand. Da auch Wohnmobile durch den Brand beschädigt wurden, schätzt die Polizei den Schaden auf rund 450.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.07.2023 | 08:00 Uhr