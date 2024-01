Stand: 15.01.2024 10:18 Uhr Fußgänger von Auto überfahren - Unbekannter Fahrer flüchtet

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer, der einen Fußgänger überfahren hat und anschließend geflüchtet ist. Nach Angaben eines Sprechers fanden Passanten den lebensbedrohlich verletzten Fußgänger am frühen Sonntagmorgen auf einer Straße in Heidenau (Landkreis Harburg). Der 53-jährige Mann kam in ein Krankenhaus. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr. Spuren würden darauf hindeuten, dass der 53-Jährige auf der Fahrbahn gelegen hat, als er von dem Pkw erfasst und einige Meter mitgerissen wurde, sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise sei der Mann unmittelbar vor dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn gestürzt. Die Beamten stellten am Unfallort Karosserieteile eines VW oder Skoda sicher. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen fahrlässiger Körperverletzung. Sie bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer (04182) 40 42 70 zu melden.

