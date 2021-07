Stand: 13.07.2021 08:32 Uhr Fredenbeck: Feuerwehr findet vermisste Seniorin

Nach mehrstündiger Suche haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montag in der Samtgemeinde Fredenbeck eine vermisste 82-Jährige gefunden. Die demente Seniorin war laut einem Sprecher am Vormittag verschwunden. Auch Drohnen und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Die Frau wurde nach dem Hinweis einer Anwohnerin schließlich in einem Waldstück in der Nähe eines Teiches entdeckt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.07.2021 | 06:30 Uhr