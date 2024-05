Stand: 21.05.2024 13:09 Uhr Bäume und Sträucher aus Bienengarten an Schule geklaut

Unbekannte haben einen neu angelegten Bienengarten an der Johann-Peter-Eckermann-Realschule in Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg) zerstört. Laut Schulleiter Andreas Neises wurden in der vergangenen Woche ein Kirschbaum, ein Apfelbaum, drei Hibiskus, ein Ginster und eine Azalee ausgegraben und gestohlen. Die Bäume und Sträucher waren erst kurz vor Himmelfahrt gepflanzt worden. Das sei mehr als nur ein Ärgernis, so Neises. Neben dem Schaden von rund 500 Euro sei besonders schmerzhaft, dass jemand die Arbeit der Schülerschaft nicht respektiert und zerstört. Schülersprecher Adam Gulaj erklärte, er verstehe nicht, wie Menschen ein solches Projekt torpedieren könnten und Bäume klauen. Die Schülerinnen und Schüler hätten im vergangenen Schuljahr im Rahmen eines Sponsorenlaufes knapp 9.000 Euro für das Projekt Bienengarten erlaufen. Die Schule bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04171) 79 60 bei der Polizei in Winsen an der Luhe zu melden.

