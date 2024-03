Stand: 01.03.2024 10:34 Uhr Flucht mit weißem SUV: Polizei sucht 26-jährigen Autofahrer

In Sottrum (Landkreis Rotenburg) ist am frühen Montagabend ein 26 Jahre alter Autofahrer mit einem weißen SUV vor der Polizei geflohen. Der Mann sei bei einer Verkehrsüberwachung aufgefallen, weil er während der Fahrt mit dem Handy telefoniert habe, hieß es. Als die Beamten ihn daraufhin aufgefordert hätten, dem Streifenwagen für eine Kontrolle zu folgen, habe der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit die Flucht ergriffen. Dabei sei es auf der Straße Richtung Hellwege zu riskanten Überholmanövern gekommen, teilte die Polizei mit. Der Fluchtwagen sei bereits kurz darauf per Notruf gemeldet worden: Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Verdächtige das Auto auf einem landwirtschaftlichen Hof abgestellt und zu Fuß weiter geflüchtet sein soll. Seitdem sucht die Polizei vergeblich nach dem Flüchtigen. Die Beamten bitten vor allem Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise bei der Flucht gefährdet wurden, um Hinweise unter der Telefonnummer (04261) 94 70.

