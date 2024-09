Stand: 13.09.2024 08:55 Uhr Feuerwerk auf Lüneburger Oktoberfest: Tierschützer besorgt

Das geplante Feuerwerk, das am Freitagabend auf dem Lüneburger Oktoberfest gezündet werden soll, bereitet Tierschützern Sorgen. Der entstehende Lärm störe die Tiere, die im angrenzenden Naturschutzgebiet Kalkberg leben, sagte Bernhard Stilke vom BUND Lüneburg. Am Kalkberg würden Vögel, Marder, ein Fuchs und bis zu 10.000 Fledermäuse leben, die sich bald auf die Suche nach einem Winterquartier machen würden. Das Feuerwerk löse in ihnen aber einen Fluchtreflex aus, so Stilke. Die Stadt Lüneburg erklärte dem NDR in Niedersachsen auf Nachfrage, dass bei der Planung des Feuerwerks auf den Tierschutz geachtet worden sei. So dürfe das Naturschutzgebiet zum Beispiel nicht direkt bespielt werden. Man achte auf das Wohl der Tiere, wolle aber auch attraktive Feste bieten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg Wildtiere