Silvester 2023: Kein Feuerwerk im Naturschutzgebiet Kalkberg Stand: 21.12.2023 09:21 Uhr Auch in diesem Jahr gilt an Silvester und Neujahr ein Verbot für Feuerwerk im Naturschutzgebiet Kalkberg, im Bereich des Klosters Lüne sowie für die Innenstadt von Lüneburg. Die Polizei kontrolliert.

Das Verbot gilt nach Angaben der Stadt jeweils ganztägig vom 31. Dezember 2023 bis zum 1. Januar 2024. In allen genannten Bereichen ist demnach das Zünden von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 verboten. Mitarbeitende des Ordnungsamtes kontrollierten gemeinsam mit der Polizei die Gebiete, in denen das Verbot gilt. Am Kalkberg sei zusätzlich ein Sicherheitsdienst im Einsatz.

Tiere werden durch Lärm der Böller gestört

Der Kalkberg ist ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet, die Pflanzen und Tiere dort seien besonders schutzwürdig, heißt es von den Behörden. Das Abbrennen von Feuerwerk sei hier untersagt, da Tiere durch den Lärm der Böller empfindlich gestört werden. Ein Beispiel dafür seien Fledermäuse, die sich im Winterschlaf befinden. An Silvester dürften Feiernde auf dem Kalkberg aber weiterhin die Aussicht über Lüneburg genießen. Der historische Kern der Lüneburger Innenstadt ist den Angaben zufolge besonders brandgefährdet. Da eine sehr enge Bebauung bestehe, könne sich Feuer hier besonders schnell ausbreiten.

