Stand: 12.08.2024 08:03 Uhr Bleckede: Feuerwehr rettet erschöpften Hund aus Hafenbecken

Die Feuerwehr Bleckede (Landkreis Lüneburg) hat einen Hund aus dem Hafenbecken der Stadt gerettet. Nach Angaben eines Sprechers schwamm das Tier am Samstagabend im Wasser und kam aus eigener Kraft nicht mehr ans Ufer. Der Besitzer verständigte die Feuerwehr. Ein Feuerwehrmann sprang ins Wasser und holte den Hund ans Ufer. Der 17-jährige Mischling "Candy" war nach Angaben der Einsatzkräfte völlig erschöpft und unterkühlt. Er wurde in eine Decke gewickelt an seinen Besitzer übergeben.

