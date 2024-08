Stand: 19.08.2024 09:07 Uhr Feuerwehr rettet 21 Anwohner und zwei Hunde bei Kellerbrand

Wegen eines Kellerbrandes hat die Feuerwehr in der Nacht zu Montag 21 Menschen aus einem Mehrfamilienhaus in Zeven (Landkreis Rotenburg) evakuiert. Nach Angaben der Polizei war das Treppenhaus so verraucht, dass einigen Bewohnern der Fluchtweg abgeschnitten war. Elf Personen und zwei Hunde mussten mit Leitern aus ihren Wohnungen und von den Balkonen gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Mehr als 100 Retter waren im Einsatz. Vier Wohnungen sind nach Angaben der Polizei nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache sei noch unklar.

