Stand: 06.12.2021 08:55 Uhr Feuerwehr rettet 14 Kühe aus Güllegrube in Hammah

Auf einem Hof in Hammah (Landkreis Stade) hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen 14 Kühe aus einer Güllegrube befreit. Zuvor war ein Tier beim Melken durch eine Öffnung im Spaltenboden in die darunter liegende Grube gelangt. Daraufhin folgten ihr nach Angaben des Einsatzleiters der herbeigerufenen Feuerwehr - ihrem Herdentrieb gehorchend - 13 weitere Tiere. Vermutlich hatte zuvor ein Melkroboter Elemente im Spaltenboden verschoben. Um die Rinder wieder aus der Grube herauszuholen, kam ein Radlader zum Einsatz, der den Boden darüber teilweise anhob. Am Ende seien die Tiere erschöpft, aber äußerlich unversehrt gewesen, sagte Einsatzleiter Christian Holst. Der gesamte Feuerwehreinsatz im Hammaher Ortsteil Mittelsdorf dauerte laut Holst rund fünf Stunden.

