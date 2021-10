Stand: 07.10.2021 07:32 Uhr Feuerwehr löscht Brand in ehemaliger Schule in Zeven

In einem leerstehenden Schulgebäude in Zeven im Landkreis Rotenburg (Wümme) hat es gebrannt. Laut Feuerwehr brach der Brand am Mittwoch in einem ehemaligen Physikraum im ersten Stock aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Gebäudekomplex stehe schon längere Zeit leer, hieß es. Insgesamt 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz , um die Flammen zu löschen. Die Ursache des Brandes ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.10.2021 | 07:30 Uhr