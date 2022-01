Stand: 17.01.2022 12:08 Uhr Feuer in Schneverdingen: Ehemalige Klinik brennt

Auf dem Gelände einer ehemaligen Klinik in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Demnach brannte kurz nach Mitternacht ein Gebäudeteil der leer stehenden und teilweise baufälligen Anlage im Ortsteil Ehrhorn. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden am Montag. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen - die Ermittler hätten das Gebäude noch nicht betreten können, hieß es.

17.01.2022