Stand: 27.10.2023 08:46 Uhr Feuer in Flüchtlingsunterkunft - ein Mensch verletzt

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Seevetal-Hittfeld (Landkreis Harburg) ist am Donnerstag ein Mensch verletzt worden. Nach Polizeiangaben stand dort einer von mehreren Wohncontainern in Flammen. Ein 29-jähriger Bewohner atmete Rauch ein und kam ins Krankenhaus. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten den Brand schnell löschen. Die Polizei vermutet, dass ein zum Laden angeschlossener Akku eines Elektro-Rollers den Zimmerbrand ausgelöst haben könnte. Deshalb sei ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen einen 28-jährigen Bewohner eingeleitet worden. Die Polizei untersucht den Brandort weiter. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.10.2023 | 06:30 Uhr