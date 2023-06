Stand: 01.06.2023 07:57 Uhr Festnahme nach Brandstiftung in Winsen

Am Mittwochabend hat es in Winsen viermal im Gebüsch an Straßenrändern gebrannt. In kurzen Abständen waren vier Feuer zwischen Gehrden und Stöckte ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte aber alle Brände schnell löschen, ohne dass es größere Schäden gegeben hat, so die Polizei. Alle vier Feuer sind möglicherweise von einem Mann gelegt worden. Die Feuerwehr hatte ihn dabei beobachtet, wie er einen fünften Brand legen wollte. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen, ist aber bereits wieder auf freiem Fuß.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.06.2023 | 07:30 Uhr