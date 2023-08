Stand: 25.08.2023 08:51 Uhr Falsch befüllte Biotonnen: Landkreis Stade verhängt jetzt Strafen

Der Landkreis Stade hat angekündigt, Bußgelder gegen Biomüllsünder zu verhängen. Seit mehr als einem Jahr hätten Abfallberaterinnen aufgeklärt, dass in die Biotonne nur Bio- und Grünabfall gehöre. Bei Kontrollen seien aber immer wieder Fremdstoffe wie Joghurtbecher, Fleischverpackungen oder Blumentöpfe gefunden worden. Bisher wurde in so einem Fall die Biotonne nicht geleert und die Besitzer bekamen einen Info-Zettel. Doch die Aufklärungsarbeit sei im Ergebnis so enttäuschend, dass nun Bußgelder von bis zu 5.000 Euro drohen, sagt Abfallberaterin Sabine Kiehl. Grundlage ist die Abfallwirtschaftssatzung des Kreises. Die Beraterinnen betonen, dass verunreinigter Biomüll viel Aufwand für die Betreiber von Kompostieranlagen bedeute. Das treibe die Kosten in die Höhe - und damit letztlich auch die Abfallgebühren.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.08.2023 | 08:30 Uhr