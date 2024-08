Stand: 06.08.2024 14:50 Uhr Kleinwagen fährt in Lkw: 53-Jähriger schwer verletzt

Ein 53-Jähriger ist am Montagnachmittag in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) mit seinem Kleinwagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Autofahrer dabei schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der 53-Jährige möglicherweise wegen gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn geraten war. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Reifen des Lastwagens zerstört. Der Kleinwagen erlitt den Angaben zufolge einen Totalschaden. Die Beamten schätzen den Schaden auf mehr als 20.000 Euro.

