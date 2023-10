Stand: 28.10.2023 11:30 Uhr Fahrgast belästigt ICE-Mitarbeiterin, Begleiter bedroht Zugchef

Ein 22-jähriger Mann soll am Freitag im ICE auf der Fahrt nach Hamburg eine Mitarbeiterin des Bordbistros belästigt haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, umarmte der alkoholisierte Mann die 28-Jährige und küsste sie mehrfach gegen ihren Willen auf die Wange. Die Frau konnte ihn schließlich wegstoßen. Der Zugchef ließ den ICE außerplanmäßig in Uelzen halten, um den Mann des Zuges zu verweisen. Einer der beiden Begleiter, ebenfalls 22 Jahre alt, drückte dem Zugchef den Angaben zufolge seinen Unterarm und seine Faust gegen den Hals und drohte ihm mit Schlägen. Bundespolizisten brachten die beiden Männer in Uelzen aus dem Zug. Der 22-Jährige, der die Mitarbeiterin belästigt haben soll, versuchte, unbemerkt zu entkommen, wurde aber von den Beamten aufgehalten. Der ICE kam mit 40 Minuten Verspätung an seinem Ziel an. Die Bundespolizei bittet Zeugen der Vorfälle im ICE oder am Bahnhof Uelzen, sich unter der Telefonnummer (0421) 16 29 97 777 zu melden.

