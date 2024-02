Stand: 15.02.2024 07:38 Uhr Fahrbahnschäden: A1 Richtung Hamburg eine Nacht gesperrt

Die A1 in Richtung Hamburg wird im Landkreis Harburg in der Nacht zu Freitag gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Seevetal-Hittfeld. Grund für die Sperrung ist nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes, dass massive Fahrbahnschäden behoben werden müssen. Entstanden seien die Schäden durch die extremen Niederschläge und den häufigen Wechsel von Frost- und Tauwetter in den vergangenen Wochen. Die Sperrung beginnt am Donnerstagabend um 19 Uhr, enden soll sie am Freitag um 5 Uhr. Eine Umleitung sei ausgeschildert, für Großraum- und Schwertransporte werde ein Wartebereich eingerichtet.

