Stand: 31.07.2024 11:42 Uhr Fahndung: Frau mit Kindern im Landkreis Harburg gesucht

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach fahnden derzeit nach der 35-jährigen Pricilla Patricia Lefoldt. Die Suche findet demnach auf Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichts Mönchengladbach statt. Der Frau wird die Entziehung Minderjähriger und eine Verletzung der Fürsorgepflicht vorgeworfen. Außerdem lägen gegen die Gesuchte auch ein nationaler und ein europäischer Haftbefehl vor, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau stehe im dringenden Tatverdacht, am Sonntag, den 15. Januar 2023 die gemeinsamen Kinder nicht zum Vater nach Mönchengladbach zurückgebracht zu haben. Seitdem gelten die sieben- und neunjährigen Kinder als vermisst. Die gesuchte Frau könnte sich im Raum Moisburg (Landkreis Harburg) aufhalten, weil sie dort einmal gewohnt habe, so ein Polizeisprecher. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Pricilla Patricia Lefoldt machen kann, soll sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer (02161) 290 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min