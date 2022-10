Stand: 27.10.2022 16:58 Uhr Eyendorf: Reiterin laut Polizei vorschriftsmäßig unterwegs

Nach dem Tod einer Reiterin und ihres Pferdes bei einem Unfall im Landkreis Lüneburg hat die Polizei neue Erkenntnisse. Demnach ritt die 61-Jährige schon längere Zeit vor dem Zusammenstoß auf der Straße. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatten mehrere Autofahrende die Reiterin vor dem Unfall auf der Straße reitend überholt. Sie soll gemäß der Straßenverkehrsordnung am rechten Fahrbahnrand geritten sein. Die Ermittler vermuten den Angaben nach, dass der 76 Jahre alte Fahrer des Pkw nicht aufgepasst hat. Das Fahrzeug hatte das Tier am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr etwa 300 Meter vor der Ortseinfahrt angefahren. Die Reiterin starb an der Unfallstelle. Das Pferd kam ebenfalls ums Leben.

