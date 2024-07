Stand: 29.07.2024 11:33 Uhr Exhibitionist belästigt Spaziergängerinnen: Polizei ermittelt

Ein etwa 25 Jahre alter Mann hat am Sonntagnachmittag am Krähenberg in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) zwei Frauen sexuell belästigt. Wie die Polizei Harburg am Montag mitteilte, soll er sie an einem Waldrand angesprochen und währenddessen masturbiert haben. Kurz darauf zeigte er sich erneut. Die Frauen alarmierten daraufhin die Polizei. Der Mann ist laut der Beschreibung etwa 1,90 Meter groß, hat dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er soll eine blaue Jeans-Hose und ein blaues Oberteil angehabt haben. Wer Hinweise zum Vorfall oder dem gesuchten Mann geben kann, soll sich bei der Polizei Harburg unter der Telefonnummer (04181) 28 50 melden.

