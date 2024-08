Stand: 29.08.2024 08:21 Uhr Erster Aktionstag "Arbeit Inklusiv" in Lüneburg

Der Arbeitskreis Arbeit in Lüneburg veranstaltet am Donnerstag den ersten Aktionstag für inklusive Arbeit in der Stadt. Der soll dabei helfen Menschen mit Behinderung in Jobs zu vermitteln, teilte der Arbeitskreis mit. Arbeitgeber und Menschen mit Behinderung sollen demnach in Vorträgen erzählen, wie sie zusammengekommen sind, was dafür alles nötig war und wie es möglich wurde. Neben dem Bühnenprogramm sind auch mehr als 20 Informationsstände geplant, unter anderem von der Lebenshilfe, der Agentur für Arbeit oder dem Beruflichen Trainingszentrum. Eingeladen seien Arbeitgeber und Menschen mit Beeinträchtigung, die eine Arbeit suchen, hieß es. Beide könnten in etlichen Formen unterstützt und auch finanziell gefördert werden, sagte eine Sprecherin des Arbeitskreises. Arbeit mit Beeinträchtigung sei, besonders angesichts des Fachkräftemangels, ein Thema der Zukunft.

Weitere Informationen EU fördert Gründung einer Social-Media-Agentur der Lebenshilfe Das Projekt "SuperSocial" der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg wird mit 583.000 Euro aus EU-Mitteln gefördert. (10.07.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg Menschen mit Behinderung