Stand: 10.07.2024 14:48 Uhr EU fördert Gründung einer Social-Media-Agentur der Lebenshilfe

Die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg wird für die Gründung einer inklusiven Social-Media-Agentur vom Land Niedersachsen mit 583.000 Euro aus EU-Mitteln gefördert. Das teilte das niedersächsische Europaministerium am Mittwoch mit. Das Projekt "SuperSocial“ ist ldemnach das bundesweit erste seiner Art und soll Menschen mit Behinderung zu mehr Sichtbarkeit im digitalen Raum verhelfen. "Niedersachsen bekennt sich klar zu Inklusion und Teilhabe. Das gilt auch für die immer digitaler werdende Arbeitswelt", sagte Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier bei der Übergabe des Förderbescheides. Insgesamt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und ohne Behinderung sind den Angaben nach Teil des Agentur-Teams. Sie erstellen Social-Media-Beiträge, gestalten Flyer und Plakate und setzen Fotoaufträge für die Lebenshilfe um. Ziel ist es zum Projektende auch für externe Auftraggeber zu arbeiten. Die gewonnenen Erkenntnisse des Projekts sollen in ein Handbuch aufgenommen werden, um so als Vorbild für andere Agenturen oder Unternehmen zu dienen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min