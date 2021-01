Stand: 05.01.2021 07:35 Uhr Erneut anonyme Spende für die Stadt Uelzen

Die Stadt Uelzen hat wieder eine anonyme Spende erhalten. Laut Bürgermeister Jürgen Markwardt (parteilos) kamen die 350 Euro in einem Umschlag im Rathaus an. In einem Begleitbrief stand, dass das Geld Kindern zugute kommen soll. Markwardt vermutet, dass es von demselben Wohltäter stammt, der bereits in den vergangenen sieben Jahren zum Jahreswechsel gespendet hat. Es wurden damit zum Beispiel Spielgeräte für eine Schule und Möbel für einen Jugendtreff gekauft.

