Stand: 30.05.2023 11:04 Uhr Erneut Vandalismus im Bahnhofs-Parkhaus von Winsen

Unbekannte haben im Bahnhofs-Parkhaus von Winsen (Landkreis Harburg) eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Sie entleerten an Pfingsten mehrere Feuerlöscher, beschädigten Glastüren und besprühten Wände und Fahrstühle mit Farbe, teilt die Polizei mit. Die Ermittler fanden außerdem Brandspuren an einer Leuchte und in einem Fahrstuhl. Sie bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (04171) 79 60. Das Parkhaus ist schon öfter Ziel von Vandalen gewesen. Die Stadtwerke Winsen, die das Parkhaus betreiben, haben deshalb bereits einen Sicherheitsdienst engagiert und Überwachungskameras installiert. Überführt wurde dadurch bisher aber niemand.

