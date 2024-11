Erneut Baum auf Leitung: Bahnstrecke Hamburg-Hannover weiter gestört Stand: 28.11.2024 07:34 Uhr Die Störungen auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover ziehen sich hin. In der Nacht ist nahe Uelzen ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt. Am Dienstag hatte ein Blitzschlag eine Leitung bei Lüneburg beschädigt.

Die Metronom-Verbindungen zwischen Uelzen und Hannover fallen derzeit aus, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilt. In der Folge sei der Nahverkehr auf der gesamten Strecke von Hamburg nach Göttingen über Lüneburg, Uelzen, Celle und Hannover "extrem stark eingeschränkt". Grund sei eine gerissene Oberleitung im Landkreis Uelzen. Bei Suderburg sei in der Nacht ein Zug mit einem umgestürzten Baum kollidiert, woraufhin die Kabel beschädigt worden seien. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wann die Sperrung aufgehoben wird, war zunächst unklar. Unterdessen laufen im Landkreis Lüneburg die Reparaturen, nachdem dort am Dienstagabend nach einem Blitzeinschlag ein Baum ebenfalls auf eine Oberleitung gestürzt war. Laut Bahn kann es unter anderem zwischen Hamburg und Hannover heute noch bis zum Nachmittag zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Welche Regionalverbindungen sind laut Metronom betroffen?

RE3 Hamburg-Lüneburg-Uelzen: Geregelter Verkehr ist frühestens ab 15 Uhr zu erwarten

Geregelter Verkehr ist frühestens ab 15 Uhr zu erwarten RE3 Uelzen-Celle-Hannover: Streckensperrung wegen umgestürzter Bäume und Oberleitungsschaden.Die Sperrung ist auf unbestimmte Zeit angesetzt

Streckensperrung wegen umgestürzter Bäume und Oberleitungsschaden.Die Sperrung ist auf unbestimmte Zeit angesetzt RE2 Uelzen-Hannover-Göttingen: starke Einschränkungen wegen nicht erfolgreicher Baumaßnahmen am Stellwerk Kreiensen seit mehreren Wochen

Welche Fernverkehrsverbindungen sind laut Bahn betroffen?

ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin verspäten sich in beide Richtungen um circa 20 Minuten

verspäten sich in beide Richtungen um circa 20 Minuten ICE-Züge zwischen Hamburg und München über Hannover, Kassel, Fulda, Würzburg und Nürnberg fallen zwischen Hamburg und Hannover aus.

fallen zwischen Hamburg und Hannover aus. ICE/IC-Züge zwischen Stralsund/Hamburg und Frankfurt/Main über Lüneburg, Hannover, Kassel, Marburg und Gießen fallen zwischen Hamburg und Frankfurt/Main aus

fallen zwischen Hamburg und Frankfurt/Main aus ICE-Züge zwischen Hamburg und Darmstadt/Mannheim über Hannover, Kassel, Fulda und Frankfurt/Main werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 20 Minuten

Vor Antritt der Fahrt unbedingt informieren

Metronom und Deutsche Bahn raten Reisenden, sich vor dem Antritt ihrer Fahrt über ihre Verbindung zu informieren. Sitzplatzreservierungen könnten außerdem kostenfrei storniert werden.

